Об этом пишет украинская газета «Вести».

Так, согласно версии чиновников, родиной богатыря является не деревня Карачарово, расположенная неподалёку от Мурома (Владимирская область), а город Моровск под Черниговом, который в древности назывался Муромском.

Как предполагает издание, внесение правок может быть связано с премьерой первого украинского фэнтези-фильма о супергероях «Сторожевая застава», созданного под эгидой Госкино. В картине утверждается, что русские богатыри на самом деле родом с Украины.

Ранее экс-президент Украины Виктор Ющенко в ходе встречи со студентами Киевского университета культуры назвал Илью Репина, Петра Чайковского и Фёдора Достоевского выдающимися деятелями украинской национальной культуры.