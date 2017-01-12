Об этом пишет украинская газета «Вести».
Так, согласно версии чиновников, родиной богатыря является не деревня Карачарово, расположенная неподалёку от Мурома (Владимирская область), а город Моровск под Черниговом, который в древности назывался Муромском.
Как предполагает издание, внесение правок может быть связано с премьерой первого украинского фэнтези-фильма о супергероях «Сторожевая застава», созданного под эгидой Госкино. В картине утверждается, что русские богатыри на самом деле родом с Украины.
Ранее экс-президент Украины Виктор Ющенко в ходе встречи со студентами Киевского университета культуры назвал Илью Репина, Петра Чайковского и Фёдора Достоевского выдающимися деятелями украинской национальной культуры.
Источник RT
Об этом сообщил руководитель Цетра гражданской защиты населения
Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Ролик публикует на youtube.ru телеканал "360"
Актер стал вести здоровый образ жизни
Родители обратились в полицию
Стоимость груза оцениватеся почти в полтора миллиона рублей
В нынешнем году Общегородской день лыжника пройдет 12 февраля на своем традиционном месте