Они могут грозить любой стране. Соответствующие выводы российские военные сделали после отражения массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на наши базы в Сирии. Использовались 13 воздушных целей, семь из них были сбиты зенитными комплексами, шесть «перехватили» специалисты радиоэлектронной борьбы.

При посадке три сдетонировали от столкновения с землей, зато оставшиеся дроны попали в руки военных. Как сообщает Минобороны, беспилотные летательные аппараты управлялись дистанционно и преодолели около 50 километров. На борту дроны несли самодельные взрывные устройства. При атаке на базу никто не пострадал.

Специалисты пытаются вычислить каналы, по которым террористы получили технологии и устройства для совершения дистанционной атаки.

Фото: Минобороны