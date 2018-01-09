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09 января 2018
09:57:29

Минобороны предупредило об угрозе терактов с использованием дронов

Они могут грозить любой стране. Соответствующие выводы российские военные сделали после отражения массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на наши базы в Сирии. Использовались 13 воздушных целей, семь из них были сбиты зенитными комплексами, шесть «перехватили» специалисты радиоэлектронной борьбы.

При посадке три сдетонировали от столкновения с землей, зато оставшиеся дроны попали в руки военных. Как сообщает Минобороны, беспилотные летательные аппараты управлялись дистанционно и преодолели около 50 километров. На борту дроны несли самодельные взрывные устройства. При атаке на базу никто не пострадал.

Специалисты пытаются вычислить каналы, по которым террористы получили технологии и устройства для совершения дистанционной атаки.

Фото: Минобороны

Источник Эхо Москвы




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