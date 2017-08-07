В военном ведомстве разработан законопроект о реорганизации системы военной подготовки студентов. Если закон примут, то военные кафедры в институтах исчезнут. Вместо них появятся военно-учебные центры, что, по мнению военных, повысит качество подготовки резервистов, сообщает Лайф

Законопроект о реорганизации системы военной подготовки Минобороны РФ подготовило после того, как 16 мая 2017 года появилось поручение президента РФ Владимира Путина "О совершенствовании системы военной подготовки студентов государственных образовательных организаций высшего образования".

В пояснительной записке к законопроекту статс-секретарь, замминистра обороны РФ Николай Панков утверждает, что нынешняя система военного обучения при гражданских вузах требует реформирования.

— В системе военного обучения наблюдается определённый беспорядок, нарушение логики и дублирование функций. Зачастую в одних и тех же гражданских вузах ведётся подготовка офицеров в учебных военных центрах для действительной военной службы по контракту и военнослужащих запаса, — утверждает Николай Панков.

По мнению разработчиков законопроекта, в военных центрах при вузах должны проводить подготовку рядовых, сержантов и офицеров запаса только по тем специальностям, которые в каждом конкретном учебном заведении будет запрашивать военное ведомство.

Авторы законопроекта предполагают, что изменения закона, ликвидирующие военные кафедры, коснутся и нормативно-правовой базы для поступления в военно-учебные центры, которые будут действовать при вузах.

— Сейчас специалисты Минобороны, Минобрнауки и Минздрава РФ разрабатывают новую нормативно-правовую базу, — заявил Лайфу собеседник в Минобрнауки РФ. — Новые нормы при сдаче экзамена по физкультуре, состояния здоровья и психолого-профессионального теста, естественно, повысят конкурс для студентов за право обучаться в центре.

Также, по словам источника в Минобрнауки, в ведомстве считают, что создание военно-учебных центров повысит ещё и конкуренцию между вузами, которые должны будут доказать совместной комиссии Минобороны и Минобрнауки, что именно специалисты их вуза способны в современных условиях войны стать первоклассными танкистами, артиллеристами, связистами.

— Больше никаких изменений в нормативно-правовые документы к проекту поправок в закон, который в сентябре направят для рассмотрения в Госдуму РФ, не будет, — рассказывает источник Лайфа в Минобрнауки.

С мнением представителей Минобороны РФ согласен полковник запаса, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

— Я не сомневаюсь, что эксперты и руководство военного ведомства при разработке данного законопроекта всё просчитали. Ведь сейчас большинство военных кафедр вузов выпускают лейтенантов-пустышек, — считает он. — А ведь в Минобороны РФ сейчас понимают, что вооружённым силам необходим хорошо обученный резервист и контрактник. Подготовить спеца силами преподавателей нынешних вузовских военных кафедр просто невозможно. Нужны современные учебные планы и опытные преподаватели, которые и появятся в учебных центрах.

В Минобороны РФ считают, что создание военно-учебных центров позволит студентам во время обучения в вузах пройти подготовку по военно-учётным специальностям солдат, сержантов, офицеров без их призыва на военную службу.

Однако, как следует из законопроекта, студенты, обучающиеся в военных центрах, смогут заключать с Минобороны РФ контракты на прохождение военной службы после окончания учёбы в институте — рядовым, сержантом или офицером.

— Курсант сам выберет для себя ту форму обучения, которая ему подойдёт, — резервиста или контрактника, — говорит собеседник издания.

в Минобороны РФ. — Если студент решит, что после окончания института он пойдёт служить в армию, то Минобороны заключит с ним контракт и будет на протяжении учёбы выплачивать ему стипендию.