Министерство юстиции доработало законопроект об изъятии единственного жилья у должников. Об этом сообщил замдиректора Департамента экономического законодательства Минюста России Денис Новак.
По его словам, лишать единственного жилья будут неплательщиков алиментов и тех, у кого есть долги за причинение вреда жизни и здоровью. При этом Новак подчеркнул, что изъять единственное жильё нельзя будет за просроченные кредиты или неуплату жилищно-коммунальных услуг.
Напомним, в начале текущего года представители Минюста предложили лишать должников единственного жилья, если его площадь в 2 раза превышает размер нормы по метражу на человека, которая утверждена законодательно. Позже представители ведомства пояснили, что данное решение суд может принять только, если у гражданина нет другого имущества, а его доходы несоразмерны с долговыми обязательствами.
Источник Маяк
На заседании согласительной комиссии предприятия будет рассмотрен вопрос о повышении тарифных ставок и окладов...
На реализацию специалистам отвели 4 месяца...
"Уже исправляем"...
Всего будет выпущено 1977 машин - эта цифра означает год начала производства внедорожника...
Посвященный открытию навигации...
По сообщению тольяттинских медиков, жизни малыша ничего не угрожает...
Все ремонтные работы будут для владельцев бесплатными...