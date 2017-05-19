Министерство юстиции доработало законопроект об изъятии единственного жилья у должников. Об этом сообщил замдиректора Департамента экономического законодательства Минюста России Денис Новак.

По его словам, лишать единственного жилья будут неплательщиков алиментов и тех, у кого есть долги за причинение вреда жизни и здоровью. При этом Новак подчеркнул, что изъять единственное жильё нельзя будет за просроченные кредиты или неуплату жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, в начале текущего года представители Минюста предложили лишать должников единственного жилья, если его площадь в 2 раза превышает размер нормы по метражу на человека, которая утверждена законодательно. Позже представители ведомства пояснили, что данное решение суд может принять только, если у гражданина нет другого имущества, а его доходы несоразмерны с долговыми обязательствами.