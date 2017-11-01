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01 ноября 2017
09:45:36

Министр спорта Самарской области выступил против исключения «Лады» из КХЛ

Дмитрий Шляхтин, который является также вице-президентом хоккейного клуба, заявил, что это станет огромным шагом назад для клуба и всего хоккея в Самарской области.

«У нас есть современная ледовая арена, бюджет, поддержка областных властей, огромный интерес зрителей», — цитирует Шляхтина ТАСС.

Чиновник добавил, что команду любят, на ее матчи приезжают болельщики со всей Самарской области. Средняя заполняемость домашних матчей в Тольятти — свыше 90%.

Сейчас у «Лады» не лучшие времена, клуб занимает последнее место в конференции «Восток» регулярного чемпионата КХЛ. По итогам этого сезона из Лиги будут исключены 3 команды — исходя из рейтинга, учитывающего спортивные показатели, расходы на оплату труда игроков, ТВ-индекс, наличие госфинансирования, заполняемость арены и других факторов.

Ранее президент Лиги Дмитрий Чернышенко сообщил, что клубы, покидающие лигу, станут известны по окончании регулярного чемпионата в марте 2018 года.




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