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13 февраля 2017
13:49:55

Министр спорта Самарской области назначил встречу призерам Универсиады

Во вторник, 14 февраля, в профильном ведомстве регионального кабмина Дмитрий Шляхтин в торжественной обстановке примет спортсменов, которые выиграли медали на 28-х зимних студенческих играх.

Награды соревнований завоевали пара тольяттинских фигуристов Софья Евдокимова — Егор Базин и лыжник из Самары Валерий Гонтарь. Напомним, что дуэт из Тольятти стал серебряным призером в танцах на льду, а Валерий Гонтарь выиграл две золотые и две серебряные медали.




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