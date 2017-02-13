Во вторник, 14 февраля, в профильном ведомстве регионального кабмина Дмитрий Шляхтин в торжественной обстановке примет спортсменов, которые выиграли медали на 28-х зимних студенческих играх.

Награды соревнований завоевали пара тольяттинских фигуристов Софья Евдокимова — Егор Базин и лыжник из Самары Валерий Гонтарь. Напомним, что дуэт из Тольятти стал серебряным призером в танцах на льду, а Валерий Гонтарь выиграл две золотые и две серебряные медали.