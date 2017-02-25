Такие данные по итогам января приводит Росстат. По данным ведомства, стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России выросла на один процент и составила чуть больше 3726 рубля.
Теоретически, на 3726 рубля в месяц, или на 124 рубля в день, в России можно пропитаться.
Продуктовый набор входит в состав потребительской корзины, которая используется для расчета прожиточного минимума и оценки продовольственной инфляции. В него включено все, что теоретически требуется человеку для здорового питания: от хлеба и молока - до мяса, рыбы и фруктов.
Источник Российская газета
Сумма взносов вырастет с 1 марта, но есть исключения
Правильней всего быть умеренно пьющим
C 1 марта они подорожают почти в 2,5 раза.
Жительницы Аризоны рассказала об этом в твиттере
Так называют премию "Золотая малина" за самые сомнительные достижения в области кинематографа
Авария произошла накануне на трассе Ташелка- Новая Бинарадка
Авария произошла накануне вечером на улице Новозаводской.