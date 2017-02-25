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25 февраля 2017
10:08:25

Минимальный набор продуктов питания подорожал до 3726 рублей

Такие данные по итогам января приводит Росстат. По данным ведомства, стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России выросла на один процент и составила чуть больше 3726 рубля.

Теоретически, на 3726 рубля в месяц, или на 124 рубля в день, в России можно пропитаться.

Продуктовый набор входит в состав потребительской корзины, которая используется для расчета прожиточного минимума и оценки продовольственной инфляции. В него включено все, что теоретически требуется человеку для здорового питания: от хлеба и молока - до мяса, рыбы и фруктов.

Источник Российская газета




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