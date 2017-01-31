В ведомстве провёли расчёты по основным параметрам бюджетной системы и курсу рубля при реализации временного бюджетного правила.

Как пишет «Коммерсантъ », Минфин считает текущий курс рубля завышенным и предлагает девальвировать его на 10%.

Отмечается, что при цене нефти в $40 за баррель среднегодовой курс рубля составит 69,42 рубля за доллар, дефицит бюджета — 3,1% ВВП.

При цене нефти в $55 за баррель дефицит бюджета составит без применения бюджетного правила 1,5% ВВП, трата резервных фондов — 464 млрд рублей.