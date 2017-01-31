В ведомстве провёли расчёты по основным параметрам бюджетной системы и курсу рубля при реализации временного бюджетного правила.
Как пишет «Коммерсантъ», Минфин считает текущий курс рубля завышенным и предлагает девальвировать его на 10%.
Отмечается, что при цене нефти в $40 за баррель среднегодовой курс рубля составит 69,42 рубля за доллар, дефицит бюджета — 3,1% ВВП.
При цене нефти в $55 за баррель дефицит бюджета составит без применения бюджетного правила 1,5% ВВП, трата резервных фондов — 464 млрд рублей.
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