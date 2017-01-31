слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1pb1
31 января 2017
15:24:53

Минфин предложил девальвировать рубль

В ведомстве провёли расчёты по основным параметрам бюджетной системы и курсу рубля при реализации временного бюджетного правила.

Как пишет «Коммерсантъ», Минфин считает текущий курс рубля завышенным и предлагает девальвировать его на 10%.

Отмечается, что при цене нефти в $40 за баррель среднегодовой курс рубля составит 69,42 рубля за доллар, дефицит бюджета — 3,1% ВВП.

При цене нефти в $55 за баррель дефицит бюджета составит без применения бюджетного правила 1,5% ВВП, трата резервных фондов — 464 млрд рублей.




Последние новости Тольятти

31 января
15:52
У берегов Австралии ищут дельфина в футболке

Фотографии "одетого" млекопитающего появились в соцсетях

31 января
14:53
Тольяттинцев приглашают на самое жаркое событие зимы

Чемпионат мира по зимним видам парусного спорта

31 января
14:47
Внедорожник протаранил знак и здание, погибли двое

ДТП произошло сегодня на территории Чапаевска

31 января
14:27
В Тольятти едут кикбоксеры со всего Поволжья

Победители соревнований определятся 5 февраля

31 января
13:49
АВТОВАЗ не планирует новых сокращений

О политике компании в отношении рабочих мест рассказал Николя Мор

31 января
13:37
Тольяттинцев, подхвативших грипп, все больше

О том, что эпидемия разрастается,  сообщили в местном Роспотребнадзоре

31 января
13:36
Лекарства могут подорожать на 20%

Так бизнес оценил последствия обязательной маркировки препаратов QR-кодами

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+