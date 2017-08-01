Такой законопроект разработан ведомством и размещен на сайте нормативных актов.

В документе говорится, что до 2019 года через можно будет продавать вино с защищенным географическим указанием места происхождения, а также пиво, сидр и медовуху.

Продажу крепкого алкоголя предлагают разрешить только через 1,5 года с момента предполагаемого вступления в силу законопроекта - это 1 января 2018 года.