Такой законопроект разработан ведомством и размещен на сайте нормативных актов.
В документе говорится, что до 2019 года через можно будет продавать вино с защищенным географическим указанием места происхождения, а также пиво, сидр и медовуху.
Продажу крепкого алкоголя предлагают разрешить только через 1,5 года с момента предполагаемого вступления в силу законопроекта - это 1 января 2018 года.
Источник НСН
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