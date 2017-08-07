слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
07 августа 2017
11:15:20

Минфин подготовил проект поправок к закону об ОСАГО для защиты водителей

Минфин подготовил проект поправок к закону об ОСАГО, защищающих интересы автовладельцев. Как пишет газета "Коммерсант", ведомство предлагает дать страховщикам право только снижать, а не повышать тарифы во время переходного периода. Согласно документу, страховые компании смогут самостоятельно устанавливать ставку тарифа внутри базовых значений, утверждаемых Центробанком. При этом страховщики смогут определять конкретное значение тарифа, исходя из характеристик автомобиля, целей его использования и вида собственника. 

Компании смогут устанавливать понижающие коэффициенты, которые в том числе будут зависеть от манеры вождения. Стиль езды будет определяться с помощью специальных устройств, устанавливаемых страховщиком на автомобиль клиента.




Последние новости Тольятти

07 августа
13:15
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении

Готовится программа "Прощай, Андрей"...

07 августа
13:11
"Главное, чтобы повезло с погодой"

Россияне смогут увидеть сегодня лунное затмение почти на всей территории страны...

07 августа
13:09
Россиян будут привлекать жизнью на Дальнем Востоке весомым соцпакетом

В течение последних 20 лет регион покинули 2 миллиона человек...

07 августа
12:49
В Тольятти создадут аллею дружбы народов

Деревья высадят на ул. Мира...

07 августа
11:58
СМИ связали уход Малахова с Первого канала с конфликтом из-за декретного отпуска

Руководство телеканала знает о причинах ухода телеведущего и отнеслось к этому негативно...

07 августа
11:55
«Зенит» разгромил «Спартак» в центральном матче чемпионата России по футболу

Встреча закончилась победой сине-бело-голубых со счетом 5-1...

07 августа
11:12
Минобороны хочет зачистить военные кафедры

Вместо них появятся военно-учебные центры...


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+