Минфин подготовил проект поправок к закону об ОСАГО, защищающих интересы автовладельцев. Как пишет газета "Коммерсант" , ведомство предлагает дать страховщикам право только снижать, а не повышать тарифы во время переходного периода. Согласно документу, страховые компании смогут самостоятельно устанавливать ставку тарифа внутри базовых значений, утверждаемых Центробанком. При этом страховщики смогут определять конкретное значение тарифа, исходя из характеристик автомобиля, целей его использования и вида собственника.

Компании смогут устанавливать понижающие коэффициенты, которые в том числе будут зависеть от манеры вождения. Стиль езды будет определяться с помощью специальных устройств, устанавливаемых страховщиком на автомобиль клиента.