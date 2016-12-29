Об этом, как передает "ФедералПресс", глава Минфина заявил в интервью телеканалу «Россия 24».
«Все будет зависеть от динамики изменения ставок ФРС США, но серьезных колебаний нашей валюты мы не ожидаем»,— заявил Антон Силуанов. По его словам, ведомство не ожидает каких-то резких изменений ставок ФРС США в следующем году.
«Да, действительно, есть прогнозы, что пару раз будет приниматься решение о повышении этой ставки, но я не вижу каких-то серьезных последствий для курса рубля»,— добавил глава Минфина. Также Силуанов допустил увеличение цен на бензин и дизельное топливо не только из-за роста акцизов.
«В следующем году мы повышаем акцизы. Также мы видим, что сейчас идет тренд на повышение цен на нефть. Оптовые цены на бензин считаются, исходя из мировой цены с учетом издержек на доставку нефти и нефтепродуктов на внешние рынки и, соответственно, акцизной политики. Поэтому мы считаем, что возможно некоторое увеличение цен»,— объяснил министр.
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