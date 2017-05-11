Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее глава Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил президенту поддержать многодетные семьи. Он представил Владимиру Путину документ, в котором рассматривается введение специального налога на семьи с одним ребенком или без детей. Крупнов считает, что мужчины и женщины, не имеющие противопоказаний к рождению детей после 25 лет, должны платить половину процента от своего дохода.
Источник Маяк
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