Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее глава Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил президенту поддержать многодетные семьи. Он представил Владимиру Путину документ, в котором рассматривается введение специального налога на семьи с одним ребенком или без детей. Крупнов считает, что мужчины и женщины, не имеющие противопоказаний к рождению детей после 25 лет, должны платить половину процента от своего дохода.