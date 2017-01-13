Новая пенсионная система позволит высвободить в бюджете средства на медицину и образование. Об этом сегодня на Гайдаровском форуме заявил министр финансов Антон Силуанов. По его мнению, качественные услуги в здравоохранении для пенсионеров важнее чем небольшая прибавка к пенсии. В

свою очередь глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает необходимым повысить пенсионный возраст в России для женщин до 63 лет, для мужчин - до 65 лет. Кудрин подчеркнул, что это пока только вариант для расчета, безусловно, сами решения будут приниматься по соответствующей процедуре.

Кудрин также считает, что повышение пенсионного возраста возможно только при сохранении достойных пенсий.