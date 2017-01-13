Новая пенсионная система позволит высвободить в бюджете средства на медицину и образование. Об этом сегодня на Гайдаровском форуме заявил министр финансов Антон Силуанов. По его мнению, качественные услуги в здравоохранении для пенсионеров важнее чем небольшая прибавка к пенсии. В
свою очередь глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает необходимым повысить пенсионный возраст в России для женщин до 63 лет, для мужчин - до 65 лет. Кудрин подчеркнул, что это пока только вариант для расчета, безусловно, сами решения будут приниматься по соответствующей процедуре.
Кудрин также считает, что повышение пенсионного возраста возможно только при сохранении достойных пенсий.
Источник Маяк
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