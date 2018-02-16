На площадке побывали представители ведомства. Чиновники изучили отчетные документы, ознакомились с итогами работы за 2017 год. Эти итоги говорят об эффективности ОЭЗ «Тольятти», динамика проекта остается стабильно высокой.

А главным достижением гости назвали рост частных инвестиций на фоне заметного снижения бюджетных вложений. Теперь отдача от потраченных на строительство площадки средств с каждым годом будет только расти, считают в Минэкономразвития.