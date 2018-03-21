Как установили сотрудники полиции, деньги, которые жильцы домов платили за коммунальные услуги, 27-летний мужчина не перечислял на расчетный счет ресурсоснабжающей организации, а присваивал. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Злоумышленнику грозит лишения свободы на срок до 10 лет. Сотрудники полиции проверяют подозреваемого на причастность к совершению иных противоправных деяний. По данным полицейских, задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.
Какой управляющей компанией руководил преступник, не сообщается.
Уже есть необходимые договоренности о выделении делянки
Тренировка продлится до 23 марта
Дорожный департамент администрации намерен в этом сезоне оперативно реагировать на деформации асфальтового покрытия
Об этом сообщили в администрации
Комплексная проверка систем оповещения была запланирована на 10 часов сегодняшнего утра
Сегодня начинаются подготовительные мероприятия по подготовке Куйбышевского водохранилища к пропуску паводковых вод
Сегодня женская сборная России встречается с командой Румынии в отборочном матче чемпионата Европы