Об этом сообщает издание The Guardian. Ученые Манчестерского университета выяснили, что все микроволновые печи в Европе выпускают столько же углекислого газа, сколько семь миллионов автомобилей.
По мнению исследователей, их неэффективное использование способствует глобальному потеплению. Ученые также отмечают, что срок службы микроволновок за последние 20 лет уменьшился почти на семь лет.
Ожидается, что к 2020 году будет выброшено около 16 миллионов устройств. Это тоже способствует увеличению объемов парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу, и усилению темпов глобального потепления.
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