Поводом стало то, что власти страны включили Юрия Лужкова в черный список. Бывший мэр Москвы вместе с женой приезжал в республику на майские праздники. После того, как Лужков уехал, в МВД Грузии сообщили, что политику запрещен въезд из-за того, что раньше он бывал в Абхазии и Южной Осетии.

В Тбилиси их считают своими оккупированными территориями. За их посещение соответствующий закон предусматривает штраф до 3 тысяч долларов или тюремное заключение сроком до 4 лет.