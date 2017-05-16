Поводом стало то, что власти страны включили Юрия Лужкова в черный список. Бывший мэр Москвы вместе с женой приезжал в республику на майские праздники. После того, как Лужков уехал, в МВД Грузии сообщили, что политику запрещен въезд из-за того, что раньше он бывал в Абхазии и Южной Осетии.
В Тбилиси их считают своими оккупированными территориями. За их посещение соответствующий закон предусматривает штраф до 3 тысяч долларов или тюремное заключение сроком до 4 лет.
Источник Эхо Москвы
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