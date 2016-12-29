В Шлюзовом открылся новый офис «Мои Документы». Работают 5 окон приема заявителей, а также зоны информирования и ожидания, где жители могут дождаться назначенного времени. Специалисты многофункционального центра принимают посетителей по талонам электронной очереди. Это ускоряет процесс работы и помогает ориентироваться заявителям.

Новый пункт приема документов расположен в одном здании с почтовым отделением, поэтому жители города могут не только получить государственные и муниципальные услуги, но и оплатить штрафы ГИБДД и коммунальные платежи. Вход в здание оборудован пандусом для маломобильной группы населения.