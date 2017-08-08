Полюбившееся горожанам мероприятие снова состоится в Парке Победы в рамках празднования Всероссийского дня физкультурника и Международного дня молодежи.
Задача организаторов - познакомить жителей города с представителями ресторанного бизнеса, а также с теми, кто предлагает качественные продукты, но пока присутствует только на просторах Интернета. На фестивале будет отведено достойное место представителям handmade-сферы. В рамках фестиваля запланирована развлекательная программа для детей и взрослых.
В субботу, 12 августа, Фестиваль еды можно будет посетить с 12 до 21 часа. В воскресенье, 13 числа, фестиваль продолжит свою работу.
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