Полюбившееся горожанам мероприятие снова состоится в Парке Победы в рамках празднования Всероссийского дня физкультурника и Международного дня молодежи.

Задача организаторов - познакомить жителей города с представителями ресторанного бизнеса, а также с теми, кто предлагает качественные продукты, но пока присутствует только на просторах Интернета. На фестивале будет отведено достойное место представителям handmade-сферы. В рамках фестиваля запланирована развлекательная программа для детей и взрослых.

В субботу, 12 августа, Фестиваль еды можно будет посетить с 12 до 21 часа. В воскресенье, 13 числа, фестиваль продолжит свою работу.