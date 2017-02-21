Праздник был учрежден ООН, чтобы поддержать многообразие народов и диалектов на планете.
Число существующих сегодня языков оценивается в 6-8 тысяч. 40% из них находятся на грани вымирания. В Красную книгу языков народов России включено более 60 языков.
Первым в списке на исчезновение в нашей стране признан водский язык. Его помнят несколько представителей самого старшего поколения, которые живут в двух деревнях в Ленинградской области.
Источник Маяк
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