Стало известно, кто станет инвестором, вложившимся в восстановление "Радости труда" в Тольятти.

Это будет "Волжская картинная галерея", которая возьмет территорию с расположенной на ней стелой в концессию на 35 лет, сообщает Сититраффик .

Издание напоминает слова бывшего мэра Тольятти Сергея Анреева, который во время своего доклада об итогах работы за 5 лет заявил, что стела "Радость труда" не только получит новую жизнь, но и станет частью большого проекта: между Дворцом спорта "Волгарь" и ТРК "Вега" на средства частных инвесторов будет построен Музей современного искусства.

Этим инвестором станет "Волжская картинная галерея", которая готова взять в эксплуатацию недостроенный объект вместе с земельным участком площадью 6 гектаров между Дворцом спорта "Волгарь" и ТРК "Вега". Здесь появятся музейный комплекс с выставочным павильоном и арт-объектами.

Инвестиции составят порядка 100 млн. рублей. За 35 лет бизнес рассчитывает вернуть эти деньги и получить к ним еще 20 млн рублей. Таким образом, территория будет передана в концессию сроком на 35 лет.