Люди, которые вынуждены пользоваться подземным транспортом, получают в десять раз большую дозу токсинов, чем пассажиры легкового автотранспорта. Это выяснили специалисты из Университета Южной Калифорнии. Одним из главных недочетов они назвали неэффективную систему вентилирования, из-за которой в тоннелях и вагонах поездов скапливается множество пыли.

Помимо этого, в состав стальных рельсов входит гексавалентный хром, который выделяется при деформации металла или его нагревании. Элемент способствует возникновению онкологических заболеваний. Эксперты убеждены, что если люди хотят избавить себя от дополнительных рисков для здоровья, им необходимо устранить все проблемы метрополитена, влияющие на экологию, и в частности, на организм человека.