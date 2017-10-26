Причиной плохого самочувствия у многих из нас стала магнитная буря, но этого природе показалось мало. Сегодня в Среднем Поволжье начнет резко падать атмосферное давление, а к следующей неделе барометры могут зафиксировать рекордно низкие показатели. Это влияние небольшого высотного циклона.
Именно он может стать причиной таких неприятных явлений, как головная боль и головокружение, учащенное дыхание и одышка, апатия и сонливость. Медики не устают повторять, что облегчить свои страдания в такие периоды можно: прогулки на свежем воздухе, достаточный сон, низкокалорийное питание и прием рекомендованных врачом лекарств.
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