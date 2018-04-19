Это корональная дыра, возникшая в солнечной атмосфере. Она извергает поток солнечного ветра, который направляется к Земле. По расчётам специалистов, ионизированные частицы достигнут нашей планеты 19-20 апреля. Как пишут "Метеовести", в эти дни возможны геомагнитные бури класса G1, а также полярные сияния.

А в районах, расположенных между 50 и 60° северной широты, «Стива» можно увидеть. Феномен, открытый в прошлом году, представляет собой розовато-лиловую светящуюся дугу, напоминающую полярные сияния.