Об этом пишет издание «День города ».

С 6 мая теплоход на подводных крыльях совершает туда-обратно по два рейса в день трижды в неделю: в пятницу, субботу и воскресенье. А в следующем месяце количество рейсов увеличится до трёх, и воспользоваться скоростью «Восхода» жители области смогут уже в любой из дней недели.

Для маршрутов «Самара-Тольятти» и «Тольятти-Самара» уже разработано летнее расписание, которое вступит в силу со 2 июня.

Это не аттракцион к чемпионату мира по футболу, как уже предположили пользователи соцсетей, а последовательная реализация концепции развития водного транспорта, утверждённой правительством Самарской области, добавляет издание.