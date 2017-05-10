Об этом пишет издание «День города».
С 6 мая теплоход на подводных крыльях совершает туда-обратно по два рейса в день трижды в неделю: в пятницу, субботу и воскресенье. А в следующем месяце количество рейсов увеличится до трёх, и воспользоваться скоростью «Восхода» жители области смогут уже в любой из дней недели.
Для маршрутов «Самара-Тольятти» и «Тольятти-Самара» уже разработано летнее расписание, которое вступит в силу со 2 июня.
Это не аттракцион к чемпионату мира по футболу, как уже предположили пользователи соцсетей, а последовательная реализация концепции развития водного транспорта, утверждённой правительством Самарской области, добавляет издание.
Об этом сообщает администрация
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