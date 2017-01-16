Атмосферное давление на предстоящей неделе превысит норму на 10-15 мм рт. ст., сообщили в тольяттинской гидрометобсерватории.

В ближайшие дни в Тольятти ожидается малооблачная погода без существенных осадков, ветер переменных направлений 3-8 м/с, температура воздуха будет на 2-3°C ниже многолетней нормы.

Днем в Тольятти от -15°C сегодня до -12°C к концу рабочей недели, ночью — от -22°C до -17°C. В выходные возможен снег, потепление до -6°C.