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15 августа 2017
07:19:09

Место, где будет построен Немов-Центр, определится в Тольятти в ближайшее время

Как рассказал глава города Сергей Анташев, сейчас рассматриваются два варианта. Первый  -это территория между ДС «Волгарь» и ТРК «Вега», второй - участок возле ДКиТ, причем здесь, по словам Анташева, уже достигнуто принципиальное соглашение с арендаторами об изъятии площадки и предоставлении предпринимателям другой территории под строительство гипермаркета.

В настоящий момент изучается правовая сторона вопроса, после чего будет принято окончательное решение. "Немов-центр" станет центром гимнастики мирового уровня. Согласно проекту, в нем будет несколько залов со зрительскими местами, бассейном, гостиницей и сопутствующей инфраструктурой.

Объект планируется оснастить всем необходимым для того, чтобы не только готовить профессиональных гимнастов, но и проводить в Тольятти международные соревнования. Часть затрат по возведению комплекса готово взять на себя министерство спорта РФ. При этом стоимость объекта не должна превысить 1 млрд рублей.




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