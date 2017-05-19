Пользователи скоро смогут оплатить покупки в интернете, заказать еду на дом, вызвать такси или пополнить карту для поездок на общественном транспорте.
Об этом говорится в блоге сервиса.
Источник Эхо Москвы
На заседании согласительной комиссии предприятия будет рассмотрен вопрос о повышении тарифных ставок и окладов...
На реализацию специалистам отвели 4 месяца...
"Уже исправляем"...
Всего будет выпущено 1977 машин - эта цифра означает год начала производства внедорожника...
Посвященный открытию навигации...
По сообщению тольяттинских медиков, жизни малыша ничего не угрожает...
Все ремонтные работы будут для владельцев бесплатными...