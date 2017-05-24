12 июня в Фанни-парке анонсирована живая музыка и световое представление от лучшего коллектива города, а также веселые согревающие конкурсы, горячее питание и пылающие огненной любовью сердца — завершит праздник запуск в небо тысяч светошариков, прокладывающих дорогу мечтам истинных романтиков.
Начало мероприятия в 21:00, вход свободный.
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