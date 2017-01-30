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30 января 2017
08:11:06

Меркушкин планирует сэкономить миллиард на чиновниках

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел расширенное совещание, посвященное сокращению расходов на государственное и муниципальное управление, сообщили в пресс-службе областного правительства. В ходе своего выступления глава региона подчеркнул, что непростая ситуация в экономике требует кардинального пересмотра подхода к бюджетным расходам. По инициативе главы региона принят целый ряд мер, направленных на сокращение расходов бюджета всех уровней.

Соответствующие задачи были поставлены еще в конце прошлого года в Послании Губернатора: «Многие в госструктурах так и не поняли, что живое дело, результат, важнее любых придуманных инструкций и параграфов… С такими подходами давно пора заканчивать. И самый эффективный метод – это сокращение аппарата, который по мере роста просто перестает воспринимать внешний мир и работает сам на себя… К январской сессии губернской думы у нас должно быть по всем ведомствам подготовлено предложение по сокращению расходов, в том числе сокращению заработной платы. Мы уже предварительно в бюджет заложили, кроме заработной платы, примерно на 15-17% снижение иных расходов на управление».

Сэкономленные средства планируется направить на решение первостепенных социально-экономических задач, стоящих перед Самарской областью. В первую очередь – на оказание адресной социальной поддержки наиболее нуждающимся категориям: многодетным семьям, детям-сиротам, семьям с доходом ниже прожиточного минимума и др.


Предлагаемый размер экономии расходов на государственное управление составит не менее 1 млрд. рублей.




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