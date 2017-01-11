В режиме реального времени горожане могут понаблюдать за ходом работы коммунальной техники. Ресурс запущен неделю назад, и сейчас чиновники тестируют его эффективность.
По данным горадминистрации, всего улицы Тольятти убирают более 120 единиц спецтехники, но на онлайн-карте можно увидеть только 47% из них, так как именно они оборудованы маячками система ГЛОНАСС.
"Дороги убирают подрядчики, и ранее для них не было требований по установлению приборов ГЛОНАСС. Оборудование недешевое, и его размещение потребует некоторого времени", — пояснили в пресс-службе мэрии. Здесь также отметили, что сейчас прорабатывается возможность запуска подобной карты для общественного транспорта Тольятти. Она позволит узнать горожанам, когда и какие маршруты приедут на конкретную остановку.
Источник Волга Ньюс
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