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11 января 2017
12:59:31

Мэрия Тольятти запустила онлайн-карту уборки дорог

В режиме реального времени горожане могут понаблюдать за ходом работы коммунальной техники. Ресурс запущен неделю назад, и сейчас чиновники тестируют его эффективность.

По данным горадминистрации, всего улицы Тольятти убирают более 120 единиц спецтехники, но на онлайн-карте можно увидеть только 47% из них, так как именно они оборудованы маячками система ГЛОНАСС.

"Дороги убирают подрядчики, и ранее для них не было требований по установлению приборов ГЛОНАСС. Оборудование недешевое, и его размещение потребует некоторого времени", — пояснили в пресс-службе мэрии. Здесь также отметили, что сейчас прорабатывается возможность запуска подобной карты для общественного транспорта Тольятти. Она позволит узнать горожанам, когда и какие маршруты приедут на конкретную остановку.

Источник Волга Ньюс




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