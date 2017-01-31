Речь идет о детях-сиротах, пенсионерах и инвалидах. Помимо увеличения размера уже существующих пособий, введено несколько новых выплат.

В частности, начиная с января этого года при окончании школы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и проживающим с опекунами или в приемных семьях, будет назначаться единовременная выплата в размере пяти тыс. рублей.

Льготами, предусмотренными для многодетных семей, теперь могут пользоваться и те семьи, где воспитываются приемные дети. Основное условие, чтобы детей было трое и более. Ранее эти льготы предоставлялись лишь в случае, если все трое детей родные, а приемные для предоставления льгот в расчет не брались. Теперь все многодетные семьи имеют право на компенсацию в размере 50% на оплату жилья, коммунальных услуг и взносов за капитальный ремонт, ежемесячную компенсацию расходов на проезд учащихся в размере 100 руб. на каждого ребенка, а также на бесплатное получение лекарств детям в возрасте до шести лет.

Начиная с 1 марта, со 150 до 500 рублей вырастет размер ежемесячного социального пособия на детей, пенсионеров и инвалидов, проживающих в малообеспеченных семьях. А также увеличится размер выплат опекунам и приемным семьям на содержание детей с 6844 до 7179 рублей, а также заработная плата приемным родителям с 3359 до 3524 рублей.