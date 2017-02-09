Мэрия Тольятти сообщила о начале приема заявлений на ежегодную денежную выплату к Пасхе. В этом году ее размер составит 1500 рублей на каждого ребенка.

Выплата предусмотрена постоянно проживающим в Самарской области и имеющим гражданство РФ:

— женщинам (в случае ее смерти, лишения родительских прав, ограничения родительских прав — мужчинам), воспитывающим четырех и более рожденных или усыновленных несовершеннолетних детей;

— одиноким матерям, воспитывающим двоих и более рожденных или усыновленных несовершеннолетних детей.



Статус одинокой матери при вступлении в брак сохраняется до тех пор, пока над детьми не установлено отцовство.



В случае если многодетная семья или одинокая мать являются получателями ежемесячного пособия на ребенка в размерах 300, 380, 400, 480, 500, 560 или 660 рублей, ежегодная выплата к Пасхе будет назначена автоматически. Обращение указанных граждан в управление соцзащиты не требуется.



В остальных случаях гражданам необходимо обратиться в «ГУСЗН Центрального округа» до 31 мая 2017 года по месту жительства со следующими документами:



1) заявлением о назначении ежегодной выплаты к Пасхе с указанием номера счета в кредитной организации;

2) документом, удостоверяющим личность заявителя;

3) свидетельствами о рождении воспитываемых детей;

4) справкой с места жительства детей о совместном проживании с гражданином.

В горадминистрации обратили внимание, что право семьи на выплату определяется на дату празднования Пасхи в текущем году, т.е. на 16 апреля.



Адреса отделов назначения социальной помощи:



Автозаводский район:

— б-р Орджоникидзе, 16 (1, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 9, 11 кварталы, 3 комплексное общежитие), тел. 54-30-76;

— б-р Кулибина, 2 (2 квартал, 1 и 2 комплексные общежития), тел. 54-32-26;

— б-р Буденного, 6 (7, 8 кварталы), тел. 54-33-03;

— б-р Луначарского, 3 (10, 19 кварталы), тел. 54-33-01;

— ул. Автостроителей, 57 (12, 13, 14, 16, 17, 20, 21 кварталы), тел. 54-34-31, 54-43-53;

— б-р Космонавтов, 4 (15, 18 кварталы), тел. 54-37-02;



Центральный район:

– ул. Голосова, 99, тел. 54-31-56; 54-46-52;



Комсомольский район:

– ул. Матросова,19д, тел. 54-46-94; 54-30-69.