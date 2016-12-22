Уже работают торговые ряды на Центральной площади «старого» города, с понедельника к ним присоединятся продавцы Автозаводского района и поселка Поволжский. Покупателей ждут у магазина «Океан» на ул. Свердлова, 51, и на площадь им. В.И. Денисова. Ярмарки будут работать до 31 декабря включительно с 8 утра до 8 вечера.

Как отметили в горадминистрации, предприниматели Ставропольского района и Самарской области предложат тольяттинцам по доступным ценам домашних гусей, индеек, уток к новогоднему столу, мандарины, груши, виноград, хурму, праздничные кондитерские изделия, а также елочные игрушки, сувениры, подарки.