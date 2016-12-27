В управлении международных и межрегиональных связей подготовили календарь сборных экскурсионных программ на новогодние каникулы.
Он представлен в виде афиши и позволяет жителям и гостям Тольятти узнать все подробности о предстоящих в период с 1 по 8 января экскурсиях. Ознакомиться с календарем можно на сайтах туроператоров города, а также на официальном сайте мэрии Тольятти.
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