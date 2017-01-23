TLTgorod ссылается на заявление мэра города Сергея Андреева.
Возможное строительство крупного объекта в сфере ритейла вызвало серьезный общественный резонанс в прошлом году, напоминает издание. Разрешение выдал минстрой Самарской области, потом своим приказом его отменил. В настоящее время арендатор земельного участка подал заявление в суд о неправомерности отмены разрешения на строительство.
По словам Сергея Андреева, в мэрии приняли решение просить суд привлечь горадминистрацию в это судебное разбирательство, потому что власти выступают против этого строительства. Мэр добавил, что земельные участки были предоставлены достаточно давно, для строительства несколько других объектов, которые при определенных архитектурных решениях еще можно было бы туда завести.
Параллельно с этим были направлены документы в городскую думу по изменению зонирования данного земельного участка. Заседание суда запланировано на этой неделе. "Мы планируем в нем участвовать с обозначенной позицией", резюмировал градоначальник.
В настоящее время его осматривают техники и следователи
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