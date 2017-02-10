Властям это необходимо, чтобы оформить право собственности на городской лес и полноценно взяться за восстановление и благоустройство зеленой зоны, планомерно выделяя средства на ее содержание. Сегодня городские земли, занятые лесным массивом, в правовом плане являются бесхозными.



С начала 2017 года за содержание тольяттинских лесов отвечает департамент городского хозяйства мэрии. Ранее эти обязанности были возложены на подведомственное подразделение ГКУ СО Самарские лесничества. Передача полномочий по содержанию городских лесов из областного ведомства в городское усилила необходимость оформить их в муниципальную собственность.

Администрация уже проделала большую работу по межеванию и постановке на кадастровый учет лесных территорий. Сегодня из 7 979 га таких земель на учет поставлено более 7 300, то есть 91% от общего объема. Для города эти мероприятия весьма затратны. Однако, если в течение трех лет задекларированные земли так и не будут оформлены в собственность, занесенные в кадастр сведения аннулируются такую норму диктует законодательство РФ.



Несмотря на решение Центрального районного суда, обязавшего муниципалитет включить в госреестр лесные участки, противоречия в законодательстве не позволяют Управлению Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии оформить право собственности на городской лесной фонд. Мэрия Тольятти целенаправленно идет по пути разрешения сложной правовой процедуры, инициируя изменения федерального законодательства.

Еще в декабре прошлого года мэр Сергей Андреев обратился к координатору Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутату Госдумы Владимиру Гутеневу, с просьбой выступить перед заксобранием с инициативой устранить правовые нестыковки в Лесном и Земельном кодексах.



Как "Городским Ведомостям" пояснил помощник депутата Илья Андреев, для тщательной проработки вопрос будет рассмотрен на заседаниях профильного комитета и экспертного совета фракции Единая Россия. По его словам, подготовка подобного законопроекта требует детального изучения, ведь он должен удовлетворять потребностям всех субъектов Федерации, а не только Самарской области. При этом в команде Гутенева признают, что план, изложенный мэром Тольятти, рационален и логичен.



Тот факт, что Тольятти одним из первых вынес проблему лесных территорий на федеральный уровень, вполне закономерен. Несмотря на тяжелые последствия пожара 2010 года, в котором сгорело более 2000 га зеленых насаждений, лес остается одним из любимых мест отдыха горожан. На его территории находятся несколько десятков оздоровительных учреждений, сотни тольяттинцев ежедневно находят время для прогулок на свежем воздухе.

А потому события семилетней давности только сплотили власть и общественность в стремлении защитить и восстановить легкие города. Для индустриального Тольятти неоценимо и санитарно-гигиеническое значение лесной зоны. Ежегодно она способна выделять 38,5 тыс тонн кислорода, поглощать 45 тыс тонн углекислого газа, 237 тыс тонн пыли, 2 тыс тонн сернистого газа и 2,5 тыс тонн окислов азота.



Пока решается вопрос по оформлению земель, администрация города не намерена бросать леса на произвол судьбы. В профильном отделе мэрии появятся специалисты, которые будут курировать обеспечение первичных мер пожарной безопасности, санитарную обработку и лесной контроль.



Несомненно, знаковым событием для Тольятти в Год экологии могло бы стать положительное решение федеральных властей, которое, наконец, позволит городскому лесу обрести законного хозяина.