Горадминистрация анонсировала «прямую линию», которая пройдет сегодня. Специалисты профильного управления расскажут об изменениях в законодательстве и о компенсации расходов на оплату ЖКУ с 1 января 2017 года.
С нового года вступили в силу новые правила получения этого вида финансовой поддержки от государства. Размер компенсации будут рассчитывать исходя из фактических расходов граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг. Что имеется в виду под сухими формулировками? Получить консультацию в среду сможет любой горожанин, для этого нужно позвонить по телефону: 543-266.
«Прямая линия» будет работать с 15:00 до 17:00.
Новинка будет представлена в двух вариантах...
Его используют около 17% интернет-пользователей...
Заказ женщина делала через сайт "Авито", за ненастоящий смартфон она заплатила 42 тысячи рублей...
Верующие постом и молитвой готовят себя к предстоящему торжеству...
Любителей Крещенских купаний отправляют либо в техмузей, либо в Фанни-парк...
Такие прогнозы сохраняются вплоть до 20 января...
Больше всех получит Центральный район...