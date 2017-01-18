Горадминистрация анонсировала «прямую линию», которая пройдет сегодня. Специалисты профильного управления расскажут об изменениях в законодательстве и о компенсации расходов на оплату ЖКУ с 1 января 2017 года.

С нового года вступили в силу новые правила получения этого вида финансовой поддержки от государства. Размер компенсации будут рассчитывать исходя из фактических расходов граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг. Что имеется в виду под сухими формулировками? Получить консультацию в среду сможет любой горожанин, для этого нужно позвонить по телефону: 543-266.

«Прямая линия» будет работать с 15:00 до 17:00.