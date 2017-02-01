Он пройдет 11 февраля. Главным событием станут «Семейные зимние игры» среди команд от 3-х до 5-ти человек. Это веселые состязания для сплочения и выявления самой организованной дружной семьи.
Чтобы принять участие в конкурсе, надо оставить заявку с указанием названия команды, фамилий, имен и возраста всех участников до 22:00 5 февраля.
Участие бесплатное. Участников ждут призы и дипломы.
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