Он пройдет 11 февраля. Главным событием станут «Семейные зимние игры» среди команд от 3-х до 5-ти человек. Это веселые состязания для сплочения и выявления самой организованной дружной семьи.

Чтобы принять участие в конкурсе, надо оставить заявку с указанием названия команды, фамилий, имен и возраста всех участников до 22:00 5 февраля.

Участие бесплатное. Участников ждут призы и дипломы.