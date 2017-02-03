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03 февраля 2017
09:59:18

Мэрия Тольятти ищет "слабые места" в маршрутной сети города

Этим занимаются специалисты дорожного хозяйства. Если появится необходимость, потоки муниципального транспорта будут скорректированы.

Потребность пересмотреть существующую маршрутную сеть возникла в связи с тем, что с 1 января коммерческие перевозчики Тольятти перестали принимать к оплате социальные карты жителя Самарской области. Чтобы обеспечить беспрепятственный доступ льготников к территориям, ранее не охваченным муниципальным транспортом, в городе были введены пять дополнительных маршрутов. Не исключено, что их перечень будет расширен.

На днях в департаменте дорожного хозяйства и транспорта мэрии прошло совещание с приглашением представителей администраций, общественности и депутатов, на котором обсуждались проблемные точки транспортной сети города. Задача властей - найти взаимовыгодные решения, которые бы устроили жителей, и в то же время не легли непосильным бременем на бюджет.

Ведь возможности города ограничены, как с точки зрения наличия финансов, так и подвижного состава у муниципальных транспортных предприятий. Как пояснил руководитель профильного департамента Павел Баннов, дальнейшая работа предполагает предметное обсуждение конкретных участков улиц с выездом на место и оценкой реального пассажиропотока.

"К концу февраля мы эту работу завершим, и тогда будет четко понятно, будут ли изменены маршруты. Если будет добавлен подвижной состав, то в каком виде, в каком количестве и по каким направлениям", - пояснил Павел Баннов.

Отметим, что параллельно мэрия продолжает работать над тем, чтобы вернуть право льготным категориям горожан осуществлять проезд на коммерческом транспорте. Разбирательства чиновников и коммерсантов по этому поводу уже перетекли в судебную плоскость.

Напомним, с 2017 года региональное министерство транспорта и автомобильных дорог прекратило субсидировать перевозку льготников на нерегулируемых маршрутах. Возмещать затраты на проезд по социальным картам областные власти будут только муниципальным предприятиям - МП "ТПАТП№3" и МП "ТТУ", так как они осуществляют перевозки по регулируемым тарифам.




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