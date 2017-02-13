Тольяттинцев ждут народные забавы, выступления музыкальных коллективов и вкуснейшие блины.

Масленица - традиционный славянский праздник, который на Руси отмечали с незапамятных времен. Гуляния длятся целую неделю. В эти дни принято кататься на санях, участвовать в играх и забавах, а также много и вкусно есть. Одной из главных праздничных традиций стало сожжение чучела Зимы - так народ прощается с февральскими морозами.

В этом году масленичная неделя начинается с 20 февраля. В Тольятти основные культурно-массовые мероприятия пройдут в воскресенье, 26 февраля.

Жители Автозаводского района смогут отметить Масленицу сразу в двух местах. С 12:00 до 15:00 у Дворца спорта "Волгарь" пройдет праздничная программа "К Весне на блине". Перед тольяттинцами выступят DJ Иван Кислый, go-go команда "Вернисаж" и атлеты силового шоу "Витязи". Ансамбли "Русская душа" и "Родники" исполнят народные песни. Сожжение чучела - в 14:00.

С 12:00 до 18:00 в Фанни парке состоится свой праздник. Гостей ждет цыганский табор, народные забавы и выступление богатырей. За музыкальное сопровождение отвечают кавер-группа "Пятый элемент", дуэт "Субботея" и ансамбль народной песни "Дубравушка". Во время праздника будут работать аттракционы, теплый крытый каток и зимняя горка. Сожжение чучела - в 16:00.

В Комсомольском районе гуляния также пройдут на двух площадках. С 12:00 до 14:30 в Парке культуры и отдыха жители города примут участие в праздничной программе "Масленичный разгуляй!". Перед тольяттинцами выступят ансамбли "Кружева", "Веселуха" и "Маэстро", а организаторы проведут танцевальный флеш-моб, конкурсы и викторины. Сожжение чучела - в 13:30.

На площади у ДК "Тольяттиазот" с 12:00 до 16:00 пройдет программа "Щедрая Масленица". Тольяттинцы увидят представление театра "Вариант" и зажигательные танцы воспитанников школы хореографии "Династия". Народные песни прозвучат в исполнении коллективов ДК.

В Центральном районе праздник пройдет с 11:00 до 14:30 на площади у ДК "Тольятти". В программе хороводы, игры, выступление ансамбля танца "Самоцветы" и шоу-группы "Фристайл". Тольяттинцы услышат народную музыку в исполнении хора русской песни "Жигули" и фольклорного ансамбля "Ставр". Сожжение чучела - в 14:00.

Кроме того, праздники для горожан пройдут в парковом комплексе им. К.Г.Сахарова, в микрорайонах Поволжский, Шлюзовой и Федоровка. Подробности ищите в полной афише культурно-массовых мероприятий .