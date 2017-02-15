Сегодня отмечается День вывода советских войск из Афганистана.

По официальным данным эта война унесла жизни 14 тысяч наших соотечественников. В Тольятти проживает 1500 ветеранов боевых действий в Афганистане и 18 семей, которые так и не дождались своих близких.

Как сказано в обращении главы города Сергея Андреева, опубликованном мэрией, "Сегодня также отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В нашем городе более 5000 ветеранов боевых действий. Их подвиг никогда не будет забыт.

Благодарю всех участников военных конфликтов за проявленные стойкость и мужество. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия", написал мэр.