Сегодня отмечается День вывода советских войск из Афганистана.
По официальным данным эта война унесла жизни 14 тысяч наших соотечественников. В Тольятти проживает 1500 ветеранов боевых действий в Афганистане и 18 семей, которые так и не дождались своих близких.
Как сказано в обращении главы города Сергея Андреева, опубликованном мэрией, "Сегодня также отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В нашем городе более 5000 ветеранов боевых действий. Их подвиг никогда не будет забыт.
Благодарю всех участников военных конфликтов за проявленные стойкость и мужество. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия", написал мэр.
Сегодня там пастрадали люди (фото)
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