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22 февраля 2017
12:49:10

Мэр поздравил тольяттинских мужчин с наступающим праздником

Вот что говорит в своем обращении к сильной половине города Сергей Андреев:

"Уважаемые тольяттинцы!

От всей души поздравляю вас с главным мужским праздником - Днем защитника Отечества!

Сегодня, в наше мирное время, быть мужчиной - значит брать на себя ответственность за жизнь и благополучие близких людей, оберегать родных от невзгод и хранить семейные традиции.

Отдельные слова признательности хочется сказать людям, служащим или уже отслужившим в Вооруженных Силах Российской Федерации. Ваши выдержка и мужество - надежная опора для всей страны. Вы всегда готовы защитить россиян от любой угрозы, и тольяттинцы благодарны вам за это.

Сегодня я желаю всем тольяттинским мужчинам крепкого здоровья и благополучия. Пусть ваш дом всегда будет светлым и уютным, а в жизни вас ждут новые достижения".




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