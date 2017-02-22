Вот что говорит в своем обращении к сильной половине города Сергей Андреев:
"Уважаемые тольяттинцы!
От всей души поздравляю вас с главным мужским праздником - Днем защитника Отечества!
Сегодня, в наше мирное время, быть мужчиной - значит брать на себя ответственность за жизнь и благополучие близких людей, оберегать родных от невзгод и хранить семейные традиции.
Отдельные слова признательности хочется сказать людям, служащим или уже отслужившим в Вооруженных Силах Российской Федерации. Ваши выдержка и мужество - надежная опора для всей страны. Вы всегда готовы защитить россиян от любой угрозы, и тольяттинцы благодарны вам за это.
Сегодня я желаю всем тольяттинским мужчинам крепкого здоровья и благополучия. Пусть ваш дом всегда будет светлым и уютным, а в жизни вас ждут новые достижения".
Особенно среди сторонников правящей Республиканской партии.
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