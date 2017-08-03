В ГИБДД рассказали, как задерживали пьяного водителя-новичка, который успел заработать 63 протокола за 3 месяца.

Отечественный внедорожник заинтересовал активистов "Ночного патруля" в ночь с пятницы на субботу. "Нива" выехала из двора одного из домов по ул. Гагарина, резво миновала газон и оказалась на проезжей части. Водитель прибавил газ и, проехав на красный несколько светофоров, помчался в сторону ул. Ново-Вокзальной.

Активисты проследовали за ним и обнаружили машину около круглосуточного магазина. Оказалось, что пассажиры решили купить горячительных напитков. Веселая компания отправилась дальше. Водитель продолжил в том же духе: несколько раз выезжал на встречную полосу, проезжал на красный. На одном из перекрестков "Нива" встретилась с патрульным экипажем. Мужчина за рулем внедорожника резко развернулся и помчался в сторону центра города.

Во время погони водитель свернул во дворы на ул. Авроры, где найти нарушителя помогли активисты "Ночного патруля". Гонщик с криком "меня так просто не возьмешь" выбежал вместе со своими товарищами из автомобиля и бросил открытую машину.

Активисты решили проверить, вернется ли он за "Нивой". Спустя 3 часа, около автомобиля появился водитель, уже один. Мужчина сел за руль, поехал - и вновь дорогу ему перекрыл экипаж ДПС.

Полицейским пришлось надеть наручники на водителя, на что он яростно заметил: "Ты что меня как бандита ведешь? Пацаны, да иду я с вами". По пути до патрульного автомобиля, мужчина через слово вставлял нецензурную брань, а когда на него начали оформлять протокол возмутился: "Осади свои ходули, капитан".

Пока сотрудники составляли бумаги, водитель Александр Андреевич настойчиво пытался кому-то звонить и просил "осадить мусоров", а когда полицейские попросили его закончить разговор, он вцепился зубами в руку одного из сотрудников.

Водитель, срываясь на крик, объяснял, что связан с криминальным миром и "всех найдет и уничтожит". В кабинет медицинского освидетельствования, он тоже собрался ехать не сразу: "Я с этим "петухом" никуда не поеду" — выдал он в сторону одного из стражей порядка. В результате мужчину все-таки привезли в больницу им. Семашко для того, чтобы сдать анализы. Но перед кабинетом врача задержанный изменил свое мнение и отказался заходить.

Мужчине предложили поехать в отделение полиции, но он стал вести себя агрессивно - пинать патрульный автомобиль, разбил стекло, угрожающе рычал: "Я сейчас мутирую!".

Видимо, в этот момент, водитель почувствовал себя одним из героев фильма "Люди Икс" или "Мстители". Для того чтобы он не "мутировал" и пришел в чувства, полицейским пришлось применить слезоточивый газ. Мужчина в ярости начал еще сильнее пинать патрульный автомобиль. Тогда ему решили связать ноги. Александр Андреевич так вырывался из объятий полицейских, что даже потерял штаны.

"Вы, демоны, умоляю, развяжите меня", — просил он о пощаде, стоя на улице в рубашке и трусах.

Несмотря на оскорбления в адрес полицейских, сотрудники помогли мужчине: они аккуратно протерли ему глаза влажными салфетками и объясняли, что через 20 минут неприятные ощущения пройдут.

Александром Андреевичем уже заинтересовались в Следственном комитете, добавляет Волга Ньюз . Мужчине теперь предстоит ответить по статье "хулиганство", его подозревают в оскорблении сотрудников полиции при исполнении.

Во время оформления документов выяснилось, что у водителя уже накопилось 63 протокола.