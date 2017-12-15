Такое поручение дал глава региона Дмитрий Азаров. История с якобы просроченными сладостями наделала в регионе много шума. В социальных сетях даже были сообщения, что кому-то, кто поел конфет из губернаторских наборов, нездоровилось. Но затем оказалось, что недомогания никак не связаны с подарками для детей. Для исключения любой возможности возникновения подобных ситуаций в регионе решили принять соответствующие меры.

Несмотря на то, что имела место техническая ошибка – неверно напечатанный вкладыши со сроком годности - поставщика обязали в срок до 18 декабря отозвать все поставленные подарочные наборы и произвести их замену. В отношении должностных лиц правительства, допустивших эту ситуацию, применены меры дисциплинарной ответственности – им объявлены выговоры.

Напомним, 11 декабря, вечером, к главе региона в социальной сети обратилась жительница Новокуйбышевска. Она сообщила, что дети получают новогодние подарки с конфетами которые, согласно вкладышу в коробке, необходимо употребить до 15 февраля 2017 года. Выдача подарочных наборов с конфетами была немедленно прекращена. Параллельно этому сформирована оперативная проверочная комиссия.