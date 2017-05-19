Об этом сообщается в Twitter компании.
«На текущий момент наблюдаются массовые сложности со связью. Уже исправляем. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.
Источник RT
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