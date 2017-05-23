Как заявил "Известиям " глава компании Сергей Солдатенков, абоненты могут выбрать 50 минут голосовой связи и 1 ГБ трафика либо 2 ГБ трафика. Третий доступный вариант — бесплатный просмотр одного из новых фильмов на «МегаФон.ТВ».

Глава компании также отметил, что масштабная проблема произошла впервые. Сейчас сеть восстановлена и работает в штатном режиме.

19 мая из-за крупнейшего сбоя программного обеспечения абоненты городов Центральной России и Поволжья, в том числе Самары и Тольятти, оказались без связи.