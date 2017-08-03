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03 августа 2017
10:19:15

«Мега-Лада» сообщила о новых правилах посещения СТК им. Анатолия Степанова

Для того, чтобы попасть на территорию стадиона, теперь необходимо пройти сначала через рамки металлоискателей, а затем — через оснащённые видеокамерами турникеты с системой электронного считывания билетов. При этом билеты необходимо сохранять при себе до конца соревнования, поскольку они могут понадобиться при выходе за территорию стадиона во время проведения гонки, отмечает издание «День города».

Сегодня на треке спортклуб «Мега-Лада» в рамках командного чемпионата страны по гаревому спидвею встретится с клубом «Октябрьский». Начнутся заезды в 19:00.

 




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