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11 мая 2017
14:41:55

«Мега-Лада» готова отметить полувековой юбилей тольяттинского гаревого спидвея

Ровно полвека назад, в 1967 году,  в нашем городе на базе спортивно-технического клуба ДОСААФ Куйбышевгидростроя была образована команда «Жигули», чьих спортсменов можно по праву считать основоположниками и первопроходцами мотоциклетного спорта  Тольятти.

«Ряды организации ДОСААФ пополнились активистами, которые смело взялись за развитие технических видов спорта. Мотогонщики команды «Жигули» участвуют в чемпионате СССР. Проведение на стадионе «Строитель» мотогонок позволило комитету ДОСААФ Куйбышевгидростроя создать хорошую спортивно-техническую базу и накопить значительное количество денежных средств.

Интерес строителей к техническим видам спорта с каждым днем растет. Большой объем работы на общественных началах сдерживает дальнейшее развитие технических видов спорта. Учитывая все это, и было решено создать с 1 августа при комитете хозрасчетный спортивно-технический клуб. Главной задачей клуба является развитие технических видов спорта», - так в середине 60-х писала о первых шагах тольяттинских мотогонщиков городская газета «Гидростроитель».

За свою полувековую историю спидвей в Тольятти достиг небывалых высот: он вышел на европейский и международный уровень, стал визитной карточкой нашего города и сплотил целые поколения ценителей мотогонок, воспитав настоящие династии спортсменов и преданных болельщиков этого опасного и зрелищного спорта.

В честь 50-летия спидвея спортивный клуб «Мега-Лада» готовит серию акций и сюрпризов для болельщиков. Каких именно? Об этом тольяттинцы и гости города узнают на соревнованиях. Первая гонка в честь открытия юбилейного спидвейного сезона состоится на СТК им. Анатолия Степанова уже 25 мая. В этот день тольяттинская «Мега-Лада» примет на домашнем гаревом треке чемпионов 2016 года – команду «Восток» из столицы Приморья.




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