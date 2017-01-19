Минздрав предлагает отменить медосмотры, которые ранее были необходимы для поступления и обучения в образовательных учреждениях. Как сообщает «Газета.ру» , такая инициатива содержится в проекте приказа Минздрава, размещённом на официальном сайте нормативно-правовой информации.
В аппарате вице-премьера Ольги Голодец «Газете.Ru» пояснили, что цель этого приказа - устранение дублирования при проведении медосмотров детей и подростков. Дети продолжат проходить профилактические осмотры, положенные несовершеннолетним по достижении ими разного возраста. Справки для поступления в учебные заведения будут выдавать на основе этих профилактических осмотров.
Помимо этого, законопроект предусматривает сокращение числа исследований, которые проводятся во время профилактических медосмотров. Так, предлагается убрать медосмотры в 1 год 9 месяцев, 2 года 6 месяцев. Сокращается и число осмотров врачами-специалистами.
В рамках обязательного медицинского страхования детям в возрасте одного месяца не будут делать нейросонографию, детям трех месяцев больше не будет полагаться осмотр ортопеда, в возрасте шести месяцев - хирурга, девяти месяцев - анализы крови и мочи, в возрасте года - хирурга, отоларинголога, детского психиатра.
Источник Маяк
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